Ook de motorfietsen gaan aan de stekker. BMW stelde het Vision AMBY gamma voor dat de elektrische toekomst van de tweewielers bij het Duitse merk inluidt.

Op de IAA in München gaf BMW zijn visie op de elektrische mobiliteit op twee wielen die zeker in een stedelijke omgeving een mooie toekomst te wachten staat. Het Vision AMBY gamma bevat enkele interessante modellen die een breed publiek kunnen aanspreken.

Eerst is er de I Vision AMBY. Dit is een elektrische fiets met een gesofisticeerde aandrijving en een gigantische batterij van 2000 Wh goed voor een rijbereik van meer dan 300 km. Via een app kan de bestuurder zelf een topsnelheid van 25km of 45km/u instellen, zodat hij of zij dan met een e-bike of een speedpedelec onderweg is.

Ook zou het mogelijk zijn om deze bike automatisch de snelheidsbeperkingen te laten volgen. In de zogenaamde slow zones in de stadscentra gaan die meer en meer opduiken.

Er is keuze uit een elektrische fiets of een lichte motorfiets. © GF

In de periferie

De Vision AMBY (zonder I) is dan weer een lichte motorfiets met voetsteunen die een topsnelheid van 60 km/u haalt en dus onder de regelgeving van motorfietsen valt. Die zal een ander publiek aanspreken dat misschien een lichtere motorfiets overweegt om zich vlotter en ecologischer in de periferie te verplaatsen.

De lanceringdata en prijzen van het elektrische BMW Vision AMBY gamma zijn nog niet bekend.

