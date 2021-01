De nieuwe BMW Digital Key Plus technologie belooft de klanten een handiger en veiliger sleutelloos toegangssysteem.

BMW was één van de eerste automerken om de goede oude sleutel waarmee je je auto opent en start opnieuw uit te vinden. Door gebruik te maken van een smartphone als digitaal wondermiddel. Dat gebeurde in 2018. BMW zet de ontwikkeling en popularisatie verder van de Digital Key die nu beschikbaar is voor de gebruikers van een iPhone.

Dit is de BMW Digital Key Plus, een handig en veilig middel om de wagen te openen en te starten zonder dat de gebruiker zijn iPhone zelfs uit zijn zak moet halen. De nieuwe versie van de dienst is gebaseerd op UWB (Ultra-Wideband), een technologie die op de U1-chip van de iPhone staat.

De BMW Digital Key Plus zal voor het eerst beschikbaar zijn op de volgende elektrische BMW, de iX. De Ultra-Wideband technologie is een soort van digitale radio met een kort bereik, een uiterst precieze localisatie en een hoog veiligheidsniveau.

Dat is een voordeel in de strijd tegen onverlaten die dikwijls proberen de elektronische wagencodes op afstand te kraken. Apple en BMW werkten hiervoor samen met het Car Connectivity Consortium (CCC) om de specificaties voor de digitale sleutel 3.0 te bepalen en zo een nieuwe standaard in de autoindustrie in te voeren.

