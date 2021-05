De BMW 4 Cabriolet krijgt een sportieve M4-variant, zelfs meteen de 510 pk sterke Competition-versie gecombineerd met xDrive.

Zoals verwacht krijgt de sportieve tweeling M3/M4 nog enkele bijkomende koetswerkvarianten. Na de 3 Touring (break) volgt nu de 4 Cabriolet met een vitaminekuur. Met de zomermaanden in aantocht een ideaal speeltuig op vier wielen om met de haren wapperend in de wind van het betere sportieve rijplezier te genieten.

Bovendien komt deze cabriolet meteen in de topuitvoering: de Competition xDrive die wordt de aangedreven door een 3 liter-turbobenzine met een vermogen van 510 pk en een maximumkoppel van 650 Nm. Die power gaat naar de vier wielen maar er is ook een 2WD-driftmodus voorzien voor de speelvogels die uit zijn op wat meer sensaties. De spurt van 0 naar 100 km/u lukt in 3,7 seconden en de topsnelheid bedraagt standaard 250 km/u maar kan met het optionele M Driver's Package gaan tot 280 km/u.

Sportief rijplezier onder de blote hemel. © GF

De M4 Cabriolet heeft net als de coupé een bijzonder stoer koetswerk met de controversiële grille in de neus en is getooid met een zwarte of grijze softop die zich in 18 seconden opent, ook al rijdend tot een snelheid van 50 km/u. De officiële prijs van deze pretmachine is nog niet bekend, maar reken toch op zo'n 100.000 euro.

