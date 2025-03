BMW M4 eert racekampioen Rossi

Valentino Rossi racet tegenwoordig in een BMW M4 en laat liefhebbers meegenieten van zijn nieuwe passie op vier wielen met een speciale reeks van de coupé.

De zevenvoudige MotoGP-kampioen Valentino Rossi racet met het nummer 46 en wordt dit jaar ook 46. Nu rijdt de Italiaan voor BMW in de uithoudingswedstrijden. Dat was een opportuniteit voor het Beierse merk om een speciale, beperkte reeks van de M4 CS uit te brengen. Deze Edition VR46 krijgt twee versies – Sport en Style – waarvan telkens 46 exemplaren geproduceerd worden.

De Sport wordt gelakt in Marina Bay Blue Metallic en de Style in mat Frozen Tanzanite Blue Metallic, met telkens fluo-accenten, het nummer 46 en de aanduiding VR46 op het koetswerk, terwijl het interieur in Nachtblau wordt uitgevoerd. Als kers op de taart mogen kopers de Motor Ranch van Valentino Ross bezoeken en is er een trackday op Misano voorzien.

Op technisch vlak is deze speciale reeks identiek aan de BMW M4 CS. Met onder de motorkap een zescilinderturbo die 550 pk en 650 Nm op de vier wielen zet via een achttrapsautomaat. Hiermee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 3,4 seconden. De kaap van 200 km/u wordt na 11,1 seconden bereikt en de topsnelheid bedraagt 302 km/u.