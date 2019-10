Op het autosalon van Los Angeles zal BMW de M340i iX Drive voorstellen. Dit wordt een bijzondere versie met een 374 pk sterke motorisatie, meteen het voorlopige topmodel binnen het gamma van de nieuwe 3-Serie in afwachting van de M3 die nog krachtiger zal worden.

Deze bijzonder snelle versie wordt voor de zomer van volgend jaar op de markt verwacht. Hij krijgt een drie liter grote zes-in-lijn motor in de neus. Deze zescilinder turbomotor werd ontwikkeld bij de M-afdeling en levert 374 pk en 500 Nm. Ondanks dat aanzienlijke vermogen haalt hij een normverbruik van 7,5l/100 km en stoot hij 172 gram CO2 per km uit (WLTP waarden). Dit model zal beschikbaar zijn met het sedan-koetswerk en als touring (break). Verder kan hij rekenen op xDrive vierwielaandrijving, wat de prestaties andermaal ten goede komt. Hij spurt immers in 4,4 seconden van 0 tot 100 km/u. BMW M staat ook in voor de afstelling van het onderstel en het gestuurde sperdifferentieel op de achteras. Schakelen gebeurt via een sportief afgestelde achttrapsautomaat. Je herkent deze versie aan de nieren en de uitlaatpijpen die worden afgewerkt in Cerium grijs. Binnenin komen er M-sportstoelen met alcantara afwerking. (Belga)