Na de lancering van de nieuwe 1-Reeks zal ook de 2-Serie evolueren naar een architectuur met voorwielaandrijving. Dat zagen we al bij de recente voorstelling van de 2 Reeks Gran Coupé. Als toetje voor de meest sportieve liefhebbers van het genre lanceert BMW een ultieme CS-versie van het huidige M2 Coupé met achterwielaandrijving.

Dit is een primeur voor de 2 Reeks Coupé, want na de M3 CS en M4 CS uit het topsegment lanceert BMW nu dit exclusieve limited edition model in het compacte premiumsegment. Het hart van deze volbloed sportwagen is een drieliter zescilindermotor die tot 450 pk en 550 Nm wordt opgevoerd (40 pk meer dan de M2 Competition, die ook al supersnel was). Deze zespitter wordt standaard aan een manuele zesversnellingsbak gekoppeld maar BMW biedt optioneel ook een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling aan. Door het extra vermogen wordt de M2 CS niet alleen sportiever, maar wint hij ook aan status. De snelle BMW kan tevens rekenen op tal van carbon elementen, waaronder de motorkap en het dak, zodat het zwaartepunt wordt verlaagd. BMW monteert eveneens carbon-keramische remschijven die een stuk duurzamer zijn. De M2 CS neemt heel wat M-Sport elementen over om zijn ultra sportief karakter in de verf te zetten, maar ook en vooral om de aerodynamica te verfijnen. De 19-inch velgen worden belegd met Michelin Pilot Sport Cup 2 banden. Het interieur wordt afgewerkt met de M-Sport stoelen van leer en Alcantara (die eigenlijk uit de M4 CS komen). Voor de Belgische en Luxemburgse markt worden 131 exemplaren voorzien en de prijs bedraagt ? 96.500. (Belga)