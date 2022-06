BMW M viert 50ste verjaardag in Zolder

De Motorsport-afdeling van BMW, kortweg M, bestaat een halve eeuw. De BMW Group Belux viert die verjaardag op het circuit van Zolder op 25 en 26 juni.

BMW M bouwt inmiddels vijftig jaar onwaarschijnlijk sportieve afgeleiden, aanvankelijk op basis van de meest populaire modellen zoals de 3 (M3) of de grotere 5 (M5), hoewel het gamma door de jaren heen is gegroeid zodat er bijna van elke modellijn een M-afgeleide bestaat. De modellen zijn steevast te herkennen aan de driekleurige letter ‘M’ op het radiatorrooster en de bijna obligate rode wijzernaalden in het tellercluster.

Ondanks het heuse gamma blijven de meer ‘klassieke’ modellen het meest tot de verbeelding spreken, de M3 omwille van zijn uitzonderlijke palmares in de autosport (rally en circuit) en de M5 omdat dit model als geen ander de voordelen van een luxueuze reisberline verzoent met de skills van een onvervalste circuitbolide.

Nu of nooit

Ondanks de crisistijden waarmee de consument en de autosector vandaag worden geconfronteerd, doet uitgerekend dit (dure) sportieve segment het uitstekend. Heel wat consumenten die dromen van een sportwagen hebben vandaag het gevoel ‘nu of nooit’. Omdat ze niet zeker zijn dat ze binnen vijf of tien jaar nog een sportwagen met een verbrandingsmotor kunnen kopen, nemen ze het zekere voor het onzekere. Deze eenvoudige logica is overigens niet enkel bij BMW te zien, ook de RS-modellen bij Audi, AMG-versies bij huize Mercedes en fabrikanten zoals Porsche beleven boerenjaren.

Om de klanten in een sfeervol en vooral veilig kader te laten genieten van hun voertuigen of om ze het potentieel ervan te laten ontdekken, organiseert BMW regelmatig Track Experience Days voor M-rijders. Alles gebeurt in een exclusieve setting en onder begeleiding van ervaren instructeurs zodat de bestuurders op hun eigen ritme de mogelijkheden van hun M-product ontdekken.

Het fijne aan dit type voertuigen is dat ze zich perfect lenen om op een rustige en comfortabele manier via de openbare weg naar een circuit te rijden. Anderzijds beschikken ze ook over de nodige elektronica die rijmodi voorziet voor circuitgebruik. Dit is dermate verfijnd dat rijhulpsystemen zoals ESP (stabiliteitscontrole) en tractiecontrole (het voorkomen van doorslippende wielen) ingeschakeld kunnen blijven wanneer de piloot (op circuit) de grenzen opzoekt.

Wie al dat moois aan het werk wil zien of zelf wil beleven, is op zaterdag 25 juni en zondag 26 juni welkom op en rond het circuit van Zolder voor de BMW M Fan Day. Inschrijven is gratis de teller staat nu al op meer dan 13.000 bezoekers.