Deze maand krijgt de Tournée Minerale een originele variante met de 'Tournée Electrique', die een aantal mensen laat proeven van elektrisch rijden aan boord van een BMW iX3.

Met de 'Tournée Electrique' wil BMW een aantal mensen de kans bieden om één maand te rijden met de nieuwe iX3, een volledig elektrisch model met een rijbereik tot 460 km. Deze week namen de vier winnaars die uit meer dan 1.300 geïnteresseerden geselecteerd werden, hun elektrische BMW in ontvangst.

"Deze actie is een eyecatcher om de aandacht te vestigen op de voordelen van elektrisch rijden", vertelt Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux. "Nog teveel mensen hebben vooroordelen over elektrisch rijden. Dat het bereik ontoereikend zou zijn, dat het laadproces moeilijk en tijdrovend zou zijn, dat er geen bagageruimte in een elektrische wagen zou zijn,... In februari een maand elektrisch rijden, is volgens ons de beste manier om die vooroordelen uit de wereld te helpen."

BMW Group zet al langer in op elektrisch rijden en heeft in elk segment een geëlektrificeerd model - plug-in hybride of 100% elektrisch. Het bedrijf maakt zich sterk in 2023 ruim 25 geëlektrificeerde modellen te kunnen aanbieden, waarvan er 12 volledig elektrisch zullen zijn. Dat de elektrische trend definitief is ingezet, blijkt uit de inschrijvingen van de afgelopen maand januari, waarin al één op de drie ingeschreven BMW's in België was geëlektrificeerd.

"Met dit 'Tournée Electrique'-initiatief willen we de energietransitie een duw in de rug geven", zegt Haesendonck. "Vergeet niet dat het nieuwe regeerakkoord stipuleert dat tegen 2026 alle bedrijfswagens elektrisch moeten zijn. Dit toont aan dat er een urgentie is. We moeten mensen nu overtuigen om weldra de stap naar elektrisch rijden te zetten."

