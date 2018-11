BMW lanceert nieuwe, comfortabele C 400 GT scooter

Zijn 350cc eencilinder ontwikkelt 34 pk en uiteraard is dit dezelfde krachtbron die vorig jaar reeds in de C 400 X werd geïntroduceerd. De scooter is ook uitgerust met een tractiecontrole, wat zeker op een nat wegdek een voordeel is, maar ook met een balansarm en silent blocks om een zachte werking te verzekeren. Het remsysteem is meteen uitgerust met het BMW Motorrad ABS dat met zijn twee kanalen een onafhankelijke regeling van het voor- en achterwiel toelaat. De led-verlichting levert dan weer een mooie bijdrage voor de rijveiligheid en de look van de Beierse scooter. Verder is het dashboard geïnspireerd op de topmodellen van het merk in de vorm van een groot 6,5" TFT-scherm. De rijder krijgt ook vlot en snel toegang tot de boordfuncties van het voertuig of de connectiviteit via de controleknop op het stuur. De praktische kant wordt tenslotte verzekerd door de grote koffer onder het zadel in de vorm van een flexcase, waarvan het volume groter wordt als er niet gereden wordt, zodat er twee helmen in opgeborgen kunnen worden. De prijs van de nieuwe C 400 GT is nog niet bekend. (Belga)