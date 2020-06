Europa's grootste huurplatform voor motorfietsen Rent a Ride gaat nauw samenwerken met BMW Motorrad voor de korte termijnverhuur van (BMW) motorfietsen.

Mobiliteitsspecialisten zijn het steeds meer eens dat we in de toekomst zullen evolueren van bet bezit van eigen vervoersmiddelen naar het gebruik ervan. Of dit zo is en op welk ritme deze evolutie zal plaatsvinden, is vandaag onduidelijk, maar heel wat constructeurs kijken met argusogen naar deze trend. In die zin is het niet verwonderlijk dat de markt van vrijetijdsvoertuigen (sportwagens en motorfietsen) een ideale testcase is voor deze nieuw te ontwikkelen business. Het systeem zou voor occasionele motorrijders die bijvoorbeeld een jaarlijkse motortrip maken erg voordelig kunnen zijn. Bovendien biedt Rent a Ride ook huurmotoren aan op diverse Europese locaties, want er zijn 100 verhuurpartners in 12 landen. Dit bespaart de motorrijder bovendien een minder leuke snelwegrit om de route naar de 'vakantielocatie' te overbruggen. BMW Motorrad geeft ook aan dat de overhandiging van de motor in een ontspannen sfeer zal verlopen en dat er ter plaatse ook de nodige beschermende kledij beschikbaar zal zijn. Tegen het einde van 2020 moet het systeem ook in België operationeel zijn.

(Belga)

