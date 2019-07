BMW lanceert de alweer derde generatie van zijn X6. Deze Sports Activity Coupé onderging een restyling, een lichte groeischeut en kreeg uiteraard meer snufjes.

Net als de verwante X5 groeide ook de nieuwe X6 een beetje in alle richtingen. De 4.935 millimeter lange SUV-coupé werd 2,6 cm langer, 1,5 cm breder en kreeg 4,2 cm meer afstand tussen de assen. Dat resulteert in een groter interieur, waarin de passagiers weer iets ruimer zitten en ook het koffervolume toenam: 580 tot 1.530 liter met neergeklapte achterbank. Die binnenzijde onderging ook een restyling met een layout die meer op de bestuurder is gericht. Meteen werden uitrustingsmogelijkheden verder uitgebreid, zowel op vlak van infotainment, luxe als comfort.

Uiterlijke herken je nieuwe BMW X6 makkelijk aan zijn nieuw 'Iconic Glow' verlicht radiatorrooster, dat steeds oplicht bij het openen en sluiten van de wagen. Verder werden de koetswerklijnen ook iets strakker en dynamischer, met onder andere een sterker afhellende daklijn.

Aanvankelijk krijgt de nieuwe X6 vier verschillende motoren: twee op benzine - 40i (340 pk) en M50i (530 pk) - en twee op diesel - 30d (265 pk) en M50d (400 pk). Alle versies hebben xDrive-vierwielaandrijving, een Steptronic-achttrapsautomaat en een actieve demping voor extra rijdynamiek. Als extra's zijn er nog een M-ophanging 'Professional' met actieve rolstabilisatie, een luchtvering en een xOffroad-pakket verkrijgbaar voor wie graag het terrein induikt met deze fraaie en exclusieve SUV-Coupé. De nieuwe BMW X6 staat vanaf december in de BMW showrooms te blinken.(Belga)