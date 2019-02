BMW komt met plug-in hybride versie van de 7-Reeks

Om tegemoet te komen aan de behoeften van consumenten die op zoek zijn naar topberlines heeft BMW ook een plug-in hybride versie ontwikkeld van de 7-Reeks. Het gaat om een combinatie van een 6-cilinder lijnmotor met een elektromotor die wordt gevoed door een lithium-ion batterijpack. Deze aandrijflijn levert 394 pk en maar liefst 600 Nm aan trekkracht.

Ondanks zijn gewicht van 2 ton levert hij meer dan dynamische prestaties, zoals een acceleratie van 0 tot 100 km/u in 5,1 s. Dit is echter geen prioriteit, want deze 7-Serie plug-in hybrid wil vooral comfortabel zijn en hij kan ook volledig elektrisch rijden. In EV-modus wordt de topsnelheid beperkt tot 140 km/u en hij haalt een (theoretische) autonomie van ongeveer 50 km zonder een druppel brandstof te verbruiken.

BMW claimt een gemiddeld benzineverbruik van 2,1 l/100 km (zeer onrealistisch, want de homologatieprocedure is nog steeds erg mild voor plug-in hybride modellen) en een CO2-emissie van 48 g/km. Op die manier is dit model fiscaal bijzonder aantrekkelijk voor bedrijfsleiders. Voor deze 7-Reeks PHEV (745 e) vraagt BMW minstens ? 103.750.(Belga)