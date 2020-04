BMW Group Belux kondigt aan dat het, conform de door de Veiligheidsraad gecommuniceerde richtlijnen, stapsgewijs de dealers van haar merken BMW en Mini zal heropenen. Naast strikte veiligheidsmaatregelen vormt ook een doorgedreven digitalisering van de business de ruggengraat van de heropstart na de coronacrisis.

Vanaf 4 mei staat de dienstverlening van BMW en Mini opnieuw ter beschikking van de B2B-klanten en bestuurders, en vanaf 11 mei hoopt men ook alle andere klanten te verwelkomen. De klant kan hiervoor alvast een afspraak inplannen om wachtrijen te vermijden. "Deze stapsgewijze heropening stelt onze verdelers in staat de veiligheidsmaatregelen 100% te respecteren met behoud van een premium serviceniveau aan iedere klant", stelt Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux.

BMW Group Belux en de concessiehouders namen tal van veiligheidsmaatregelen om de heropstart zonder risico's te laten verlopen. Naast de bestelling van handschoenen en 200.000 mondmaskers voor de dealerbedrijven gaat het onder meer om de desinfectie van alle wagens (bij ontvangst en bij afgave), het aanbrengen van beschermende folies op stuur en versnellingspook, en uiteraard het aanbrengen van schermen in plexiglas ter hoogte van de receptie. De stapsgewijze heropstart zorgt ook voor een verhoogd gebruik van de reeds bestaande digitale toepassingen van BMW Group, zoals online betalingen of betaling via QR-codes, communicatie via de 24/7 service-app waar alle BMW en Mini-klanten toegang toe hebben. Daarnaast is het ook mogelijk om 24 uur per dag de wagen af te leveren aan de garage en te vertrekken met een gedesinfecteerde vervangwagen, waarvan de ontsmette en verpakte sleutel via een gecodeerde kluis wordt overhandigd.

Ook internationaal werkt BMW aan een trapsgewijze heropstart van de productie. In de fabriek in het Amerikaanse Spartanburg en in de motorfietsenfabriek in Berlijn zal op 4 mei de productie gedeeltelijk hernomen worden. In het Duitse Dingolfing en in Mexico is dat één week later gepland. In de fabrieken in het Duitse München, Leipzig en Regensburg, in het Zuid-Afrikaanse Rosslyn en in het Britse Oxford (Mini) zal de productie ten vroegste op 18 mei herstarten. In de fabriek van BMW in het Chinese Shenyang wordt sinds midden februari weer gewerkt.(Belga)

