BMW heeft een X5 ontwikkeld op waterstof. Het is een prototype maar in München is de beslissing genomen om nog dit jaar een beperkte serie te produceren van deze iX5 Hydrogen.

De iX5 is aan de basis een 100 % elektrisch aangedreven auto. In de plaats van een groot en zwaar batterijpack monteert BMW twee waterstoftanks, een brandstofcel en een compacte (lees: lichte) batterij met een zeer beperkte capaciteit. De brandstofcel zal waterstof omzetten in elektriciteit en daarbij ontstaan twee restproducten: water en warmte.

Dat eerste druppelt weg via de uitlaat van de brandstofcel en de restwarmte wordt aangewend om bijvoorbeeld het interieur van de wagen op te warmen. De brandstofcel levert een vermogen van 125 kW en de compacte batterij kan tijdelijk nog eens 150 kW produceren wanneer er de elektromotor een vermogenspiek vergt. De batterij wordt vervolgens opgeladen door energierecuperatie bij het vertragen en het remmen en ook de brandstofcel kan stroom leveren aan de batterij.

Deze BMW iX5 Hydrogen was de voorbije week in Brussel te zien om de technologie onder meer aan (Europese) beleidsmakers en media voor te stellen. 'Voor BMW is dit de toekomst om grote elektrische voertuigen een aanzienlijke autonomie (+ 500 km) en een snelle tankmethode te verschaffen', stelt Jürgen Guldner, vice president Fuel Cell Technology bij BMW. 'Het potentieel van deze technologie is erg groot, vooral omdat de componenten die ontwikkeld worden, ook gedeeld kunnen worden. Er is voor de brandstofcel een samenwerking met Toyota. Bovendien zijn tal van onderdelen zoals kleppen en tanks ook bruikbaar voor vrachtwagens en bussen. Precies door die schaalvergroting kan de prijs van deze aandrijfmethode snel zakken'.

