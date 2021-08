BMW lanceert een serie nieuwe elektrische modellen maar brengt ook alternatieven uit. Zo krijgt de X5 SUV een variant met een brandstofcel op waterstof die volgend jaar op de markt komt.

BMW stelt deze iX5 Hydrogen voor op het Autosalon van München dat in september plaats zal vinden. Dit is een nieuwe elektrische variant van de bekende SUV van het Beierse merk, vandaar ook de 'i' in de typebenaming. Het verschil is dat in de iX5 Hydrogen de stroom wordt opgewekt in een brandstofcel die waterstof in elektriciteit omzet.

Daarmee functioneert de SUV emissieloos want de enige uitstoot is onschuldige waterdamp. Wel verloopt het tanken sneller dan in een conventionele elektrische wagen, aangezien de waterstoftank in slechts enkele minuten weer volledig gevuld geraakt. Net zoals bij een klassieke auto met een verbrandingsmotor dus.

In de stevige CFRP-tank raakt ongeveer 6 kilogram waterstof, wat een rijbereik van een paar honderd kilometer verzekert. Daarmee vormt de BMW iX5 Hydrogen een uitstekend ecologisch alternatief voor wie regelmatig langere afstanden moet afleggen en een moeilijke toegang heeft tot een elektrisch oplaadpunt.

De BMW iX5 Hydrogen biedt een nieuw elektrisch alternatief. © GF

Beperkte reeks

BMW toonde 2 jaar geleden al een prototype van een waterstofwagen, de i Hydrogen NEXT die als basis diende voor de ontwikkeling van deze iX5 Hydrogen. Voor de aandrijving zorgt een elektromotor van 275 kW (374 pk) met een batterij en een krachtige brandstofcel van 125 kW. Meer specificaties zijn nog niet bekend.

Dit model wordt in september 2021 onthuld op de IAA van München waarna de productie van een beperkte reeks start die in 2022 op de markt komt. De prijs werd nog niet bekend gemaakt maar traditioneel loopt die voor een waterstofauto zeer hoog op.

Waterstof tanken duurt slechts enkele minuten. © GF

BMW stelt deze iX5 Hydrogen voor op het Autosalon van München dat in september plaats zal vinden. Dit is een nieuwe elektrische variant van de bekende SUV van het Beierse merk, vandaar ook de 'i' in de typebenaming. Het verschil is dat in de iX5 Hydrogen de stroom wordt opgewekt in een brandstofcel die waterstof in elektriciteit omzet.Daarmee functioneert de SUV emissieloos want de enige uitstoot is onschuldige waterdamp. Wel verloopt het tanken sneller dan in een conventionele elektrische wagen, aangezien de waterstoftank in slechts enkele minuten weer volledig gevuld geraakt. Net zoals bij een klassieke auto met een verbrandingsmotor dus. In de stevige CFRP-tank raakt ongeveer 6 kilogram waterstof, wat een rijbereik van een paar honderd kilometer verzekert. Daarmee vormt de BMW iX5 Hydrogen een uitstekend ecologisch alternatief voor wie regelmatig langere afstanden moet afleggen en een moeilijke toegang heeft tot een elektrisch oplaadpunt.BMW toonde 2 jaar geleden al een prototype van een waterstofwagen, de i Hydrogen NEXT die als basis diende voor de ontwikkeling van deze iX5 Hydrogen. Voor de aandrijving zorgt een elektromotor van 275 kW (374 pk) met een batterij en een krachtige brandstofcel van 125 kW. Meer specificaties zijn nog niet bekend.Dit model wordt in september 2021 onthuld op de IAA van München waarna de productie van een beperkte reeks start die in 2022 op de markt komt. De prijs werd nog niet bekend gemaakt maar traditioneel loopt die voor een waterstofauto zeer hoog op.