Op de Consumer Electronics Show in Las Vegas pakken de constructeurs altijd uit met vaak verrassende technologieën. De een al wat nuttiger en praktischer dan de andere. Eén van de blikvangers was dit keer de BMW iX Flow Concept met E Ink. Dit is een functie om de kleur van het koetswerk te veranderen met een druk op een knop.

Elektroforese

Is dit magie? Toch niet. Deze iX is gewrapt met een speciale folie die elektroforese toelaat. Dat is een natuurkundig proces waarbij geladen deeltjes bewegen onder invloed van een elektrisch veld en zo kleurenvariaties creëren.

Dit is dus een leuk gadget om de tint van je auto in een vingerknip aan je stemming aan te passen. Maar het laat ook toe om één voertuig voor verschillende doeleinden in te zetten. Denk aan een zwarte limousine van een politicus die enkele uren later in een flashy tint opduikt om een popster te vervoeren. Dit is allemaal mogelijk met de BMW iX Flow Concept met E Ink.

De BMW iX Flow kan van kleur veranderen. © GF

Deze functie kan verder ook handig zijn in de autoverhuur of bij een herverkoop om het voertuig te leveren in de exacte kleur die de klant wenst. Ook kan de E Ink interessant zijn om de klimatisering efficiënter te laten werken door de kleur van het koetswerk aan te passen aan het weer: zwart op sombere dagen en wit bij volle zon.

