BMW heeft al jarenlang de reputatie om een 'model'-werkgever te zijn. De BMW-groep heeft zijn positie als beste werkgever volgens de Duitse 'barometer van jonge professionals' sinds 2012 uitstekend verdedigd, want ook in 2020 behield BMW deze status voor het negende jaar op rij.

De meerderheid van de Duitse studenten ziet de constructeur uit Beieren als het meest aantrekkelijke bedrijf in de sector, dit is nog meer uitgesproken bij studenten informatica. "We willen vooral de beste talenten rekruteren in een bijzonder concurrentiële markt. De aantrekkingskracht van een werkgever, vooral bij jong talent en studenten, is een doorslaggevend element. Onze opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, de flexibiliteit van de jobaanbiedingen en vooral de mogelijkheid om in diverse teams te kunnen werken aan een duurzame en coherente mobiliteit van de toekomst versterken onze positie als aantrekkelijke werkgever", weet Ilka Horstmeier, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Human Resources en Head of Labor Relations bij BMW AG. In een wereldwijde studie uitgevoerd door Universum haalde de BMW Group de vierde plaats in de categorieën IT en engineering, vlak achter Google, Microsoft en Apple. De BMW Group is ook 's werelds meest aantrekkelijke autofabrikant voor bedrijven. (Belga)

