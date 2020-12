Net voor het einde van een uitzonderlijk jaar kondigt Flanders Classics een nieuwe samenwerking aan. BMW Belux wordt vanaf 2021 de officiële wagenpartner van de organisator van o.a. de Ronde van Vlaanderen.

Met BMW Belux verwelkomt Flanders Classics een nieuwe wagenpartner. Het gaat om een samenwerking voor vijf seizoenen. In dit nieuwe partnership zal BMW Belux de wedstrijdwagens tijdens de voorjaarswedstrijden van Flanders Classics voor de komende vijf seizoenen voorzien. "Voor deze nieuwe samenwerking met BMW zijn wij uiteraard enorm dankbaar", zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel. "We zijn erg trots om hen als nieuwe partner voor onze wedstrijden te mogen voorstellen en vanaf volgend jaar met nog zo'n mooi merk te mogen gaan samenwerken."

Dit partnership is voor BMW Belux bovendien niet de eerste kennismaking met de sportwereld. De groep deelt een passie voor sport, en wielrennen in het bijzonder, wat mede aan de basis van deze nieuwe samenwerking ligt. Bovendien kan Flanders Classics met de aangeboden vloot rekenen op belangrijke ondersteuning op veeleisende parcours die bol staan van typisch Vlaamse kasseien. Ook BMW Belux blikt enthousiast vooruit naar de samenwerking met Flanders Classics. "De sportiviteit en dynamiek van Flanders Classic weerspiegelt de waarden van BMW", licht Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux toe. "BMW en Flanders Classics delen daarnaast ook een passie voor duurzaamheid. Dat zetten we met de aangeboden vloot, die bestaat uit plug-in hybride en efficiënte diesel- en benzinemotoren, ook om in de praktijk. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking."

Voor beide partijen is het nu alvast uitkijken naar 27 februari 2021, wanneer ze voor het eerst de handen in elkaar zullen slaan tijdens Omloop Het Nieuwsblad.(Belga)

