BMW investeert in testcentrum voor batterijen

BMW Group investeert honderd miljoen euro in een fabriek voor batterijtechnologie. De constructeur gelooft rotsvast in de elektrificatie en het in huis halen van die technologie is in deze ‘Energiewende’ cruciaal.

De BMW Group heeft voor alle merken binnen het productenaanbod elektrische toepassingen, want het gaat niet enkel om BMW i modellen, maar ook om elektrisch aangedreven Mini’s en ook bij de divisie BMW Motorrad zal elektrische aandrijving in de toekomst een voorname rol gaan spelen. Vooral de performantie van batterijen zal de volgende decennia een doorslaggevende aard zijn . Om deze technologie ook futureproof te maken voor Europese constructeurs is het zaak om de R&D, de toegang tot grondstoffen en vooral de productie zelf in handen te nemen.

Overleven op lange termijn kan enkel wanneer men minder afhankelijk wordt van toeleveranciers op andere continenten. Daarom investeert BMW fors in de bestaande fabriek van Wackersdorf. Dat is een voormalige opwerkingsfabriek die dateert uit 1980. Op deze locatie wil de constructeur de ontwikkeling van nieuwe batterijtechnologie en vooral testwerk danig opvoeren.

BMW gaat vooral onderzoek doen naar batterijsystemen met een hoog voltage (800 Volt) naar analogie met Porsche en Hyundai. Het gebruik van batterijen met hogere voltages biedt tal van voordelen. Zo kan men de diameter van de kabels verkleinen wat een gewichtsvoordeel biedt. Verder kan ook de laadsnelheid omhoog omdat de interne weerstand kleiner is.

Op de site zal men batterijen aan zeer extreme tests onderwerpen. Voor één onderdeel gebruikt men zogenaamde ‘shakers’ waarbij de batterij-units aan extreme vibraties worden blootgesteld. De investering bedraagt 100 miljoen euro en BMW wil hier in 2026 volledig operationeel zijn.