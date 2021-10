Hybride BMW's kunnen voortaan automatisch overschakelen op een 100% elektrische aandrijving dankzij geofencing. In België werkt dit systeem al in 10 steden waar een eDrive-zone is afgebakend.

Bestuurders van een hybride BMW die Antwerpen, Bergen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Luik, Charleroi, Leuven of Namen binnenrijden, zien automatisch hun wagen overschakelen naar de 100% elektrische en dus emissievrije aandrijving. Het Duitse merk breidde dat systeem van eDrive-zones zopas uit met deze laatste drie steden, zodat het totaal aantal locaties in ons land nu op 10 ligt.

De verschillende eDrive-zones in deze steden zijn afgebakend via zogenaamde geofencing. Dit is een combinatie van GPS-coördinaten op basis van grote bestaande 'grenzen' (rivieren, ringwegen, ...), met altijd de binnenstad inbegrepen. Ze hebben een diameter van 10 tot 20 kilometer.

"Met de eDrive-zones realiseren we een onmiddellijke impact op de luchtkwaliteit in de steden dankzij een technologie die nu beschikbaar is op bijna alle hybride modellen in ons gamma", stelt Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux.

Geofencing bakent de eDrive-zones af. © GF

Het merk wil klanten ook aanmoedigen om schoner te rijden in de stedelijke omgevingen die alsmaar vaker in een lage-emmissiezones liggen. Wie veel gebruik maakt van lokaal emissievrij rijden in de BMW eDrive-zones, wordt voortaan ook beloond via een puntensysteem. De klant kan via de MyBMW-app verdiende punten inruilen voor gratis laadminuten.

De eDrive-zones zijn standaard geactiveerd in de huidige plug-in hybride versies van de BMW 3 Reeks, de 5 en 7 Reeks plus de X3 en X5.

