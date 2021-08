MotoE is een racekampioenschap voor elektrisch aangedreven motorfietsen en daarbij hoort uiteraard ook een elektrische safety car. Dat wordt de BMW i4 M50.

Een elektrisch racekampioenschap die naam waardig moet natuurlijk zien dat het volledige concept bij voorkeur duurzaam is. Dat kan bijvoorbeeld door ook elektrisch aangedreven hulpvoertuigen in te schakelen. Vandaar dat de MotoE, de elektrische serie naast de MotoGP, zijn nieuwe emissievrije safety car voorstelde.

De BMW i4 M50 is goed voor 544 pk. © GF

Dat is de BMW i4 M50, een sportieve versie afgeleid van de i4 die op zijn beurt gebaseerd is op de bekende 4 Gran Coupé. Deze vijfdeurs heeft twee elektromotoren die samen goed zijn voor 544 pk en 795 Nm koppel. Daarmee lukt de sprint van 0 tot 100 km/u in minder dan vier seconden, wat moet volstaan om de meute elektrische racemotorfietsen voor te blijven.

Het 80,7 kWh grote accupakket moet de i4 M50 daarbij een actieradius van 510 kilometer bezorgen. Benieuwd naar deze nieuwe safety car? Dan moet je zeker op 15 augustus naar de Grote Prijs van Spielberg in Oostenrijk kijken waar de BMW i4 M50 zijn debuut zal maken.

