In de zomer van 2022 zet BMW de productie van zijn eerste volledig elektrisch model stop. Na bijna 10 jaar en een kwart miljoen verkochte exemplaren valt het doek voor één van de meest opmerkelijke EV-pioniers.

BMW trapte zijn 'i'-verhaal in 2012 op gang met de i3 die een jaar later al bij de dealer stond. Een non-conformistisch design in combinatie met achterwielaandrijving (toen nog een USP van de Zuid-Duitse constructeur) en tot de verbeelding sprekende acceleraties moest het BMW-cliënteel laten kennismaken met elektromobiliteit. De 170 pk sterke elektromotor zorgde voor pittige acceleraties.

BMW lanceerde de i3 met een batterij die een capaciteit van bijna 19 kWh had. Later zou er ook nog een versie met range extender aan het gamma worden toegevoegd. Die kleine tweecilinder benzinemotor (afkomstig van BMW Motorrad) werd achteraan geïntegreerd en kon stroom opwekken om de elektromotor van de i3 te voeden wanneer de batterij leeg was. Later ging het batterijvermogen omhoog waardoor de variante met range extender kon worden geschrapt.

De i3 zal ongetwijfeld een hebbeding blijven omwille van de vernieuwende look. De zogenaamde 'suicide doors' zijn daar niet vreemd aan. Ook het haast minimalistische dashboard met de draai-drukknop (als versnellingspook) rechts naast het stuur zorgde in het begin voor commotie. Inmiddels heeft BMW ook een elektrisch aangedreven Mini in zijn portfolio en er komt ook een compacte 100% elektrische vervanger van BMW-signatuur aan.

