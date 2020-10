De BMW GS reeks viert zijn 40ste verjaardag in 2020 en daarbij horen nieuwe technologische evoluties.

Om te beginnen is de 136 pk sterke boxermotor voortaan conform de Euro 5-emissienorm. Verder evolueren de rijhulpsystemen, zo wordt standaard een "Eco"-rijmodus geïntegreerd die geschikt is voor een rustige en zuinige rijstijl die perfect past bij woon-werkverkeer.

De nieuwe ABS Integral Pro remmen krijg je eveneens zonder meerprijs en het systeem belooft een verfijnder remgedrag op hellingshoek in bochten, wat de veiligheid verhoogt. Nog meer extra's zijn onder andere de nieuwe Pro-rijmodus, evenals de vertrekhulp op een helling, verwarmde zadels voor bestuurder en duozit en adaptieve LED-bochtverlichting met animatiefuncties "Welcome", "Good bye" en "Follow me home", waarvan de laatste waarschijnlijk van pas komt om 's avonds in het donker het garageslot te verlichten.

Naar aanleiding van de 40ste verjaardag worden de twee nieuwe GS-modellen in de "40 jaar GS" kleurstelling (zwart en geel). Die kleuren zijn geïnspireerd op de GS van weleer en de legendarische R 100 GS in het bijzonder. Exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar de GS zal je naar verwachting tussen de 18.000 en 20.000 euro betalen, afhankelijk van de uitvoering (stadaard, Adventure of in een speciale kleur).(Belga)

