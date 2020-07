In de BMW GS familie is de R 1250 GS het absolute topmodel, maar BMW Motorrad biedt ook compactere GS-modellen zoals de F 750 GS, F 850 GS en F 850 GS Adventure. Al die versies zijn beschikbaar met de bijzondere kleurstelling voor het 40-jarig bestaan de GS.

Het voornaamste technische verschil tussen de R- en F-serie is de motor. De R-serie heeft de klassieke boxer tweecilinder, terwijl de compactere F-modellen een opstaande tweecilindermotor (853 cc) met 95 pk heeft en de 750 levert 77 pk. De compacte GS is lichter, wendbaarder en ook goedkoper. Deze versie mikt zowel op beginnende als op meer ervaren motorrijders. De F 750 GS is vooral bedoeld Voor straatgebruik en leent zich perfect voor woon-werkverkeer. De F 850 is meer offroad georiënteerd, net als de Adventure-versie die uiteraard avontuurlijke klanten aanspreekt. Deze drie modellen zijn geëvolueerd en hebben recht op een specifiek ontwerp (met lichte aanpassingen aan de kuip), nieuwe standaard LED-richtingaanwijzers en een USB-aansluiting rechts op het dashboard. ABS Pro en DTC (Dynamic Traction Control) zijn voortaan standaard. De belangrijkste nieuwigheid bij deze modellen is de nieuwe kleurstelling "40 jaar GS" met zwart en geel, een knipoog naar de eerste R 100 GS uit 1980. Bij de 850 modellen hebben de spaakvelgen een vintage goudkleur. Voor meer info kan u bij BMW Motorrad dealers terecht. (Belga)

