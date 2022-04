BMW wil inzetten op diversiteit in motorisaties en niet exclusief gokken op elektroaandrijving.

BMW laat elektroaandrijving echter geenszins links liggen, want het gamma EV's zal gestaag groeien en de pas aangekondigde i7 is daarvan het beste bewijs. BMW zet ook in op elektroaandrijving in combinatie met een brandstofcel en waterstof als brandstof bij wijze van alternatief voor de klassieke EV met batterijvoeding. BMW geeft aan dat een constructeur zich zeer kwetsbaar opstelt door te gokken op één technologie waarvoor je moet rekenen op een zeer beperkt aantal leveranciers.

Op gebied van batterijen en de componenten ervan blijft de Europese auto-industrie in hoofdzaak aangewezen op Chinese toeleveranciers. Los daarvan is BMW zich ook bewust van het feit dat niet elke gebruiker het ideale profiel heeft voor een 100% elektrische auto.

BMW heeft zich dus voorgenomen om nog een hele tijd (mogelijk ook na 2035) voertuigen met verbrandingsmotoren te bouwen. Eerder maakten ook merken als Mazda en Toyota duidelijk niet te geloven in een EV-monocultuur. Gaandeweg beginnen we bij autoconstructeurs twee kampen te zien. De ene groep gaat voluit voor elektroaandrijving, terwijl een tweede groep een gamma met diverse aandrijfmodi wil handhaven.

