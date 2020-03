In de energietransitie deelt BMW de waterstofauto een belangrijke rol toe. Het Duitse merk onthulde zopas het aandrijfsysteem van de BMW i Hydrogen Next.

Volgens Klaus Fröhlich, hoofd van research en ontwikkeling bij BMW, zullen er in de toekomst nog geruime tijd verschillende aandrijfmodi voor onze wagens naast elkaar bestaan. "Er zijn geen unieke oplossingen voor het volledige spectrum aan mobiliteitsbehoeften van de klanten wereldwijd", stelt hij. "De waterstofaangedreven brandstofceltechnologie wordt een vierde pijler in onze portfolio van aandrijvingen op lange termijn. We denken hierbij vooral aan onze topmodellen uit de X-familie."

Volledig nieuw is dit verhaal niet, want BMW werkt al sinds 2013 samen Toyota aan de ontwikkeling van de brandstofceltechnologie. Fröhlich benadrukt dat de uitrol van een gamma waterstofauto's nog even op zich kan laten wachten, omdat de noodzakelijke tankinfrastructuur nog niet aanwezig en het productievolume van duurzame waterstof nog onvoldoende is. In een eerste fase ziet hij vooral een rol weggelegd voor het vrachtvervoer over langere afstand, waarvoor elektrische voertuigen onvoldoende rijbereik hebben. Maar daarna wil BMW ook sterk inzetten op personenwagens met brandstofceltechnologie, waarvan de i Hydrogen Next, die gebruik maakt van een licht aangepast koetswerk van de X5, een voorproefje levert.

De aandrijving op waterstof van de i Hydrogen Next levert tot 170 pk aan elektrische energie die tot stand komt door de reactie van waterstof met de zuurstof die zich in de lucht bevindt. Het systeemvermogen loopt echter op tot 374 pk dankzij een bijkomende elektromotor die de wagen BMW-waardige prestaties moet bezorgen. De waterstof wordt onder hoge druk (700 bar) opgeslagen in twee tanks die zes kilogram waterstof kunnen bevatten. Daarmee kan een ruime afstand gereden worden, die vergelijkbaar is met de traditionele verbrandingsmotoren. Daarnaast lukt voltanken in twee tot drie minuten, dus hetzelfde als met een gewone motor en veel sneller dan elektrische wagens.

In 2022 zal BMW een eerste testreeks van deze waterstofauto's produceren. Een echte marktlancering komt er ten vroegste in 2025, afhankelijk van de marktomstandigheden en de concrete vraag.(Belga)

