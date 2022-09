BMW en Mini gaan vegan

De BMW-groep gaat mee in de maatschappelijke tendens waarin steeds meer mensen in een bocht omheen producten van dierlijke oorsprong lopen. Daarom lanceert de Duitse constructeur vanaf volgend jaar een vegan-interieur voor BMW- en Mini-modellen.

CO2 drukken

Een interieur met een klassieke lederen bekleding wordt door heel wat jonge, geëngageerde consumenten niet langer als ‘premium’ ervaren. Steeds meer autokopers ontwikkelen een groeiend bewustzijn om producten met grondstoffen die een dierlijke oorsprong hebben te beperken omdat ze op die manier de klimaatverandering willen afremmen. BMW heeft oren naar dergelijke kritiek en gaat duidelijk in op deze marktvraag. Het merk ontwikkelt al decennialang technologie om de CO2-uitstoot van zijn producten te reduceren en heeft inmiddels ook een heus gamma 100% elektrisch aangedreven producten in portfolio.

Slijtvast

Omdat BMW en Mini niet abrupt willen breken met tradities, zal de groep vanaf 2023 ook modellen aanbieden met een zogeheten ‘vegan’-interieur. Daarbij zal er eveneens een soort imitatieleer beschikbaar zijn om bijvoorbeeld het stuur mee te bekleden. Belangrijk is dat dit type materialen vertrouwd aanvoelen en even slijtvast zijn als de klassieke bekledingsmaterialen van dierlijke oorsprong. Deze materialen genereren tot 85% minder CO2 in vergelijking met echt leer. De grootste winst zit in de afwezigheid van methaangassen die door de dieren worden uitgestoten. Ook het bewerken van de dierenhuiden is een zeer energie-intensief proces.

Niet perfect

Eerlijkheidshalve voegt BMW eraan toe dat de interieurs slechts voor 99% vegan zullen zijn. Dat komt omdat er in bepaalde kleurmiddelen of coatings waarmee de kunststoffen worden behandeld nog steeds sporen te vinden zullen zijn van dierlijk oorsprong.