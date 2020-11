Groupe Louyet voert momenteel onderhandelingen over de overname van de concessie BMW Brussels van de invoerder BMW Group Belux.

"Dankzij de professionele inspanningen en de drive van dealerbedrijven als Groupe Louyet zijn we er met BMW en Mini in geslaagd om een leidende rol te verwerven in het premiumsegment op de Belgische markt", stelt Eddy Haesendonck, CEO van de BMW Group Belux. "Met het volste vertrouwen wensen we nu BMW Brussels over te dragen aan een ervaren bestaande dealergroep met uitstekende klantenservice voor BMW en Mini-producten, die al vele jaren mee bijdraagt aan ons succes."

Groupe Louyet is met liefst 60 jaar BMW-ervaring en 6 bestaande vestigingen (Charleroi (BMW/Mini en BMW Motorrad), La Louvière, Sambreville, Sint-Pieters-Leeuw en Mons) een uitgelezen partner voor BMW Brussels. Gedelegeerd bestuurder Laurent Louyet verklaart: "We kijken ernaar uit om verder te bouwen op wat BMW in Evere heeft opgestart, en het is onze ambitie om onze familiale groep verder te laten groeien met zo'n geweldig project."

De beoogde verkoop van BMW Brussels kadert in een continue evaluatie van het eigen retailbeleid van BMW Group. Er werd beslist om niet langer zelf aan retail te doen, en de eigen retailvestiging toe te vertrouwen aan een gekende partner met automotive retail als core business. Bij BMW Brussels zijn 120 mensen aan de slag. Het verkoopproces, dat naar verwachting gefinaliseerd wordt tegen het jaareinde, wordt verder aangestuurd vanuit BMW Group Belux in overleg met de vakbonden, en in samenwerking met BMW AG in München. (Belga)

