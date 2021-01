Vorig jaar besloot BMW Group Belux zijn filiaal BMW Brussels aan één van zijn Belgische dealers over te dragen. Deze verkoop aan de Louyet Groep is nu gefinaliseerd.

BMW Louyet is sinds 8 januari 2021 definitief eigenaar van BMW Brussels en voortaan heet deze vestiging Louyet Brussels. In november vorig jaar kondigde BMW Group Belux al exclusieve gesprekken over deze overname met BMW Louyet aan. Vanaf het begin was het de intentie van BMW Group om een vertrouwde partij binnen het bestaande, Belgische dealernetwerk te vinden en dus een bestaand partnership verder uit te breiden.

Met de Louyet Groep is die missie zeker geslaagd: dit bedrijf is met ruim 60 jaar BMW-ervaring en zes bestaande vestigingen (Charleroi (BMW/MINI en BMW Motorrad), La Louvière, Sambreville, Sint-Pieters-Leeuw en Mons) een uitgelezen partner voor BMW Brussels. De operationele leiding van Louyet Brussels komt in handen van gedelegeerd bestuurder Laurent Louyet.

