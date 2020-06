BMW brengt de mild hybride technologie op 48 V naar een groot aantal motorisaties in zijn gamma en lanceert ook verscheidene andere updates.

Zo profiteren deze zomer zowel de 3 Reeks, 5 Reeks, 6 Reeks, 7 Reeks, X3, X4, X5, X6 en X7 van deze technologische aanpassingen. Daarmee komen er naast de 14 reeds bestaande varianten weldra nog 37 nieuwe mild hybride motorisaties bij in het BMW-gamma. Deze ondersteunende technologie maakt gebruik van een ingebouwde starter-generator die 11 pk extra kan leveren om de verbrandingsmotoren te ondersteunen tijdens acceleraties of om het start-stopsysteem efficiënter te laten functioneren.

Onder meer de nieuwe 3 liter diesel profiteert van deze technische update met meer power en een lager verbruik als resultaat. Als 30d wint de zescilinder 21 pk en 30 Nm vergeleken met zijn voorganger, en produceert hij nu 286 pk en 650 Nm in de 7 Reeks, X3, X4, X5 en X6. In de 7 Reeks, X3, X4 en X7 komt er ook een 40d variant met 340 pk en 700 Nm aan.

Verder wordt het gamma van de 2 Reeks Gran Coupé uitgebreid met twee versies: de 218d met 150 pk en de 190 pk sterke 220d xDrive met vierwielaandrijving. En tenslotte werd de actieve besturing van de 7 en 8 Reeks geperfectioneerd en kreeg het infontainmentsysteem van 3 Reeks uitgebreidere personalisatiemogelijkheden. (Belga)

