BMW Belux heeft een partnership van drie jaar afgesloten met Tomorrowland, het bekende festival dat jaarlijks bezoekers uit ruim 200 landen ontvangt. De Duitse constructeur zal op het festival de gloednieuwe BMW 1-Reeks voorstellen die in september in de showroom wordt verwacht.

Met meer dan een miljoen prereserveringen en 400.000 tickets die elk jaar in een oogwenk worden verkocht, is dit festival een unieke kans voor BMW om visibiliteit te creëren bij een jong en dynamisch publiek. Om deze samenwerking in de verf te zetten, lanceert BMW ook een uitzonderlijke wedstrijd onder de hashtag #roadtotomorrowland, waardoor de deelnemers een uitzonderlijke "Tomorrowland Experience" kunnen winnen.

De winnaar mag met 4 vrienden naar het prachtige festivalterrein rijden in een gloednieuwe BMW. Onderweg geniet hij of zij van een gepersonaliseerde Spotify playlist zodat men op weg al in de sfeer komt van de beats van Tomorrowland. Dit jaar vindt Tomorrowland plaats tijdens de weekends van 19-20-21 juli en 26-27-28 juli.

Het partnership met Tomorrowland maakt deel uit van de wereldwijde strategie van de BMW Group, waarin muziek één van de belangrijkste marketinginstrumenten wordt.(Belga)