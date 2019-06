BMW breidt het aanbod van zijn 8 Reeks verder uit. Na de Coupé en de Cabriolet volgt nu de Gran Coupé, een elegante en exclusieve vierdeurscoupé die voldoende ruimte biedt op de achterbank.

Deze extra variant is natuurlijk geen complete verrassing en laat BMW toe zich te mengen in het premium segment van vierdeurscoupés. Daar wordt 8 Gran Coupé een geduchte concurrent voor onder meer de Porsche Panamera en de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. De nieuwe telg in de 8 Reeks deelt uiteraard zijn technische basis met de gekende versies - Coupé en Cabriolet - maar kreeg wel een flinke groeischeut om meer zit- en bagageruimte te kunnen aanbieden. Zo groeide de wielbasis met 20,1 cm en werd het koetswerk 23,1 cm langer, 3 cm breder en 6,1 cm hoger. Dat levert vooral de inzittenden op de achterbank meer levensvreugde op, terwijl men in de koffer van 440 liter ook de nodige bagage van het gezelschap kwijt kan.

Een in een 40/20/40-verhouding neerklapbare achterbank zorgt voor bijkomende functionaliteit, maar verder zijn het interieur en de cockpit identiek aan dat van de 8 Reeks Coupé en Cabriolet. Dat geldt ook voor de uitrustingsmogelijkheden, waaraan de Gran Coupé een groot glazen panoramisch dak van de voorruit tot de achterruit toevoegt.

Ook voor de aandrijving kan de 8 Gran Coupé putten uit het arsenaal van zijn zustermodellen. Er is keuze uit de 840i met een zes-in-lijn van 340 pk, de M850i met een V8 van 530 pk en de 840d met een zescilinder op diesel van 320 pk. Deze krachtbronnen worden steeds gekoppeld aan een Steptronic-achttrapsautomaat en de twee laatste versies hebben steeds vierwielaandrijving. BMW vermeldt nog geen M8, met een 600 pk sterke V8 die we al kennen in de Coupé en Cabriolet, maar wellicht zal zo'n sportieve topvariant er later nog aankomen. BMW lanceert de nieuwe 8 Gran Coupé in september en tegen dan zullen ook alle specificaties en prijzen bekend zijn.(Belga)