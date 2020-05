De zevende generatie van de BMW 5 Reeks is al sinds 2017 op de markt en kan dus wel een update gebruiken. De operatie levert lichte esthetische aanpassingen, een actueler infotainmentsysteem en een milde hybride ondersteuning op vrijwel alle versies op.

Deze facelift herken je meteen aan zijn strakkere led-lichtblokken en de bredere niervormige grille in de snuit van de BMW 5, waarmee dit model weer geheel aansluit bij de recente uitbundigere designstijl van het huis. Die trend wordt ook aan de achterzijde en in het interieur doorgetrokken. Daar tref je een licht herwerkt dashboard aan en een scherm van 10,25 of 12,3" voor het infotainmentsysteem dat uitgebreidere en actuele functionaliteiten kreeg en compatibel is met Android Auto en Apple Carplay.

Minstens even belangrijk nieuws schuilt onder de motorkap waar alle versies nu voorzien zijn van een 48V mild-hybride systeem dat tot 11 pk extra vermogen kan leveren bij accelereren of hernemingen en tevens bijdraagt tot zuiniger rijden. Het aanbod omvat voorlopig drie benzine- en drie dieselversies die tussen 184 p en 340 pk aan vermogen produceren. Later rondt de potente M5 het gamma weer bovenaan af.

Verder zijn er nog extra plug-in hybrides voorzien. De 530e krijgt nu ook een Touring (break) variant. Een nieuwkomer is de 545e xDrive, die uit de combinatie van een zescilinderbenzinemotor en een elektromotor 394 pk, 600 Nm en een elektrisch rijbereik tot 57 kilometer puurt. De vernieuwde BMW 5 Reeks rolt deze herfst de showrooms binnen. (Belga)

Deze facelift herken je meteen aan zijn strakkere led-lichtblokken en de bredere niervormige grille in de snuit van de BMW 5, waarmee dit model weer geheel aansluit bij de recente uitbundigere designstijl van het huis. Die trend wordt ook aan de achterzijde en in het interieur doorgetrokken. Daar tref je een licht herwerkt dashboard aan en een scherm van 10,25 of 12,3" voor het infotainmentsysteem dat uitgebreidere en actuele functionaliteiten kreeg en compatibel is met Android Auto en Apple Carplay. Minstens even belangrijk nieuws schuilt onder de motorkap waar alle versies nu voorzien zijn van een 48V mild-hybride systeem dat tot 11 pk extra vermogen kan leveren bij accelereren of hernemingen en tevens bijdraagt tot zuiniger rijden. Het aanbod omvat voorlopig drie benzine- en drie dieselversies die tussen 184 p en 340 pk aan vermogen produceren. Later rondt de potente M5 het gamma weer bovenaan af.Verder zijn er nog extra plug-in hybrides voorzien. De 530e krijgt nu ook een Touring (break) variant. Een nieuwkomer is de 545e xDrive, die uit de combinatie van een zescilinderbenzinemotor en een elektromotor 394 pk, 600 Nm en een elektrisch rijbereik tot 57 kilometer puurt. De vernieuwde BMW 5 Reeks rolt deze herfst de showrooms binnen. (Belga)