De gloednieuwe BMW 4 Coupé pakt uit met een ronduit opmerkelijk uiterlijk. De uit de kluiten gewassen nieren zijn bepalend voor de nieuwe vormtaal van het merk. In afwachting van de snelle M4-versie zal de M440i xDrive de krachtigste versie zijn.

BMW-liefhebbers wachtten in spanning op de nieuwe coupé uit München en vooral het design van de snuit is voer voor discussie. Sinds de lancering van de jongste generatie 7-Serie heeft de constructeur de typische nieren op de neus grondig gewijzigd. Ze werden groter en opvallender en bepalen de look van de wagen.

Om de fundamenten van het merk uit München te behouden en zelfs te accentueren, hebben de ingenieurs alles in het werk gesteld om de "4 Coupé" sportiever te maken door het zwaartepunt te verlagen, het spoor te verbreden, maar ook door de hele structuur te verstevigen. De ophanging en de stuurinrichting werden afgesteld om de wagen zeer verfijnd te laten reageren. De BMW wordt vanaf oktober bij de dealers verwacht en klanten hebben de keuze uit 6 motoren van 184 tot 374 pk, benzine of diesel, met of zonder vierwielaandrijving, al naargelang de gekozen versie. Alle motoren worden uitgerust met een 48 V mild hybride technologie. De M440i xDrive Coupé-versie, waarvan de 6-cilinder in-lijnmotor 374 pk en 500 Nm levert, spurt in 4,5 seconden van 0 tot 100 km/u.

Verder heeft ook dit model recht op de nieuwste BMW-technologie qua rijhulpmiddelen en infotainment.(Belga)

