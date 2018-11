BMW 330e Plug-in Hybrid heeft XtraBoost

De BMW 330e maakt gebruik van de eDrive-technologie die een drukgevoede 2 liter-benzinemotor van 184 pk koppelt aan een elektromodule van 83 kW, die geïntegreerd is in de achttrapsautomaat. Dat levert een systeemvermogen van 252 pk en een maximumkoppel van 420 Nm op. Hiermee lukt de sprint van 0 naar 100 km/u in 6 seconden en bedraagt de topsnelheid 230 km/u.

De nieuwe 330e wordt trouwens de eerste BMW met de XtraBoost-functie, die de plug-inhybride aandrijving een tijdelijk extraatje van 41 pk schenkt. De stroom wordt opgeslagen in een lithium-ion-batterij met een capaciteit van 12,0 kWh. Volgens de WLTP-methode blijft het verbruik beperkt tot 1,7 liter per 100 kilometer, met een CO2-uitstoot van 39 g/km.

In de Hybrid-stand haalt de 330e een elektrische topsnelheid van 110 km/u (+30 km/u in vergelijking met zijn voorganger), in de Electric-stand loopt ze op tot 140 km/u (+20 km/u). Het elektrische rijbereik wordt 21 km groter (60 km). Toch een minpuntje: door de plaatsing van de batterij achterin krimpt de kofferruimte tot 375 liter. De BMW 330e komt volgende zomer op de markt. De prijzen zijn nog niet bekend.(Belga)