De BMW 2-Reeks krijgt er nu ook een Gran Coupé variant bij. Deze vierdeurscoupé valt praktischer en ruimer ook dan de bekende 2 Coupé.

BMW zal de nieuwe 2-Reeks Gran Coupé eind november onthullen op de Los Angeles Motor Show, waarna deze nieuwe variant in het voorjaar de Belgische showrooms zal binnenrollen. Hiermee verruimt de BMW 2-Reeks zijn horizon een heel stuk, want met een koetswerklengte van 4,53 meter en vier deuren zal de Gran Coupé een heel ander publiek kunnen aanspreken dan de compactere en sportievere BMW 2 Coupé. Uiteraard is de ruimte achterin rianter en de toegang daartoe veel beter, terwijl ook het koffervolume toeneemt van 390 tot 430 liter.

Het motorenaanbod is verwant met dat van de 1 Reeks, dat wel iets werd ingeperkt. Zo is er voor dieselrijders voorlopig enkel de 190 pk sterke 220d beschikbaar. Op de benzine is er keuze uit de 218i, het instapmodel met de 140 pk sterke 1,5 liter driecilinderturbomotor, of de modellen met een 2 liter-viercilinderturbo: de 228i met 231 pk en de M235i xDrive met 306 pk en vierwielaandrijving. Meer specificaties en prijzen volgen na de officiële voorstelling eind volgende maand.(Belga)