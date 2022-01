BMW lanceert in wereldpremière de nieuwe generatie van de 2-reeks Active Tourer in ons land. Niet alleen omdat januari traditioneel de salonperiode vormt.

Het is ook een soort teken van erkentelijkheid van het Duitse moederhuis voor de Belgische invoerder want BMW is marktleider op onze markt. Dat is een unieke situatie op de Europese markt. BMW veroverde deze status eerder in Singapore (2011 tot 2013) maar die markt was en is fundamenteel verschillend van de onze.

De nieuwe 2-reeks Active Tourer staat op de voorwielaangedreven basis die initieel voor de Mini werd ontwikkeld maar waarop intussen ook de succesvolle 1-reeks wordt gebouwd. Van de vorige generatie zijn ruim 400.000 exemplaren verkocht en de nieuwe telg heeft voldoende technologie aan boord om nog beter te doen. Zo zullen alle verbrandingsmotoren worden uitgerust met de technologie van een mild hybride (48 Volt) die het verbruik zal drukken.

Vijfde passagier

De wagen beschikt over het grote digitale display dat eerder in de iX en de i4 te zien was en ook op vlak van connectiviteit biedt dit compacte BMW-model heel wat troeven. Het nieuwe model is meteen herkenbaar aan het bijzonder grote radiatorrooster (nieren) in combinatie met de veeleer spitse koplampen.

Wat bovendien opvalt is de intelligente packaging, want dankzij het voorwielaangedreven platform weet BMW bijzonder veel binnenruimte te realiseren, ondanks de compacte buitenafmetingen. Vooral de afwezigheid van de klassieke middentunnel (eigen aan achterwielaangedreven BMW-modellen) maakt de achterbank een stuk functioneler, ook voor een vijfde passagier die centraal achterin zit.

De marktintroductie van de 2-reeks Active Tourer wordt in de lente verwacht. BMW zal in een eerste fase de versies met verbrandingsmotoren (benzine en diesel) lanceren. In het najaar komt (net zoals bij zijn voorganger) nog een plug-in hybride versie.

