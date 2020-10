De BMW 128ti blaast een mooie BMW-traditie nieuw leven in. Sinds de jaren zestig staat het suffix "TI" (later "ti") voor "Turismo Internazionale" en het gaat steevast om zeer sportieve modellen zoals de iconische BMW 1800 TI, de BMW 2002 TI tot de 323ti en de 325ti Compact uit de jaren negentig.

BMW brengt haalt deze benaming vanonder het stof met de 128 Ti, die weliswaar onder de M135i xDrive wordt gepositioneerd, maar toch flink wat sportieve argumenten heeft. Deze compacte vijfdeurs hatchback heeft vooral GTI-allures, want hij moet zich tevredenstellen met voorwielaandrijving en hij is 40 pk minder sterk, maar ook 80 kg lichter tegenover de M135i.

Liefhebbers van het genre zijn enthousiast omdat deze specificaties garant staan voor een karaktervolle auto die heel wat sensaties biedt en zijn bestuurder in vervoering brengt. De 2.0-liter turbomotor levert nog steeds 265 pk, wat ruim voldoende is voor keurige prestaties. Dankzij het M Sport onderstel staat rijplezier staat rijplezier voorop, wat zich zal vertalen in minder comfort en een minder inschikkelijke demping.

De 128Ti biedt niet alleen veel vermogen, hij wordt ook uitgerust met de rijhulpsystemen en de infotainmentmogelijkheden die we van de overige 1-Reeks line-up kennen. De lancering staat gepland voor november 2020 en de basisversie van de 128ti betaal je ? 43.250 euro, 6.000 euro beterkoop dan de M135i xDrive.(Belga)

