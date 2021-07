Porsche maakte zijn verkoopresultaten over de eerste helft van dit jaar bekend en wereldwijd stijgt de verkoop met 31%. De constructeur heeft de verliezen van 2020 goedgemaakt en doet beter dan in 2019. Ook interessant is dat de bestverkopende modellen niet langer rasechte sportwagens zijn.

Porsche staat bij ons bekend als een echte sportwagenfabrikant, maar de ultieme Porsche 911 is slechts goed voor 13% van de nieuw verkochte modellen. De compactere sportieveling, de 718 die als Boxster en als Cayman wordt verkocht, weegt slechts voor 8% in de productmix.

Dat betekent dat nauwelijks iets meer dan één vijfde van de verkochte Porsches klassieke sportwagens zijn met een verbrandingsmotor. De absolute bestsellers zijn de SUV-modellen die binnen hun genre bovengemiddeld sportief uitvallen, maar niet meteen voldoen aan de strikte definitie van een sportwagen.

De grote Cayenne is goed voor 29% van de productmix, op de voet gevolgd door de Macan. Een interessante evolutie is dat de Taycan - Porsche zijn eerste elektrische sportieveling - zeer goed wordt ontvangen en meteen goed is voor 13% van het verkoopvolume. Als die evolutie zich verderzet, ziet het er naar uit dat het Porsche-cliënteel straks ook de 100% elektrisch aangedreven versie van de (volgende generatie) Macan zal omarmen.

Dezelfde cijfers leren dat slechts iets meer dan een kwart van de nieuwe Porsches bestemd zijn voor de Europese markt. De voornaamste afzetmarkten zijn de VS, China, Azië en het Midden-Oosten waar de merknaam Porsche eerder aan een sportieve SUV wordt gelinkt dan aan een rasechte sportwagen genre 911.

Porsche staat bij ons bekend als een echte sportwagenfabrikant, maar de ultieme Porsche 911 is slechts goed voor 13% van de nieuw verkochte modellen. De compactere sportieveling, de 718 die als Boxster en als Cayman wordt verkocht, weegt slechts voor 8% in de productmix. Dat betekent dat nauwelijks iets meer dan één vijfde van de verkochte Porsches klassieke sportwagens zijn met een verbrandingsmotor. De absolute bestsellers zijn de SUV-modellen die binnen hun genre bovengemiddeld sportief uitvallen, maar niet meteen voldoen aan de strikte definitie van een sportwagen. De grote Cayenne is goed voor 29% van de productmix, op de voet gevolgd door de Macan. Een interessante evolutie is dat de Taycan - Porsche zijn eerste elektrische sportieveling - zeer goed wordt ontvangen en meteen goed is voor 13% van het verkoopvolume. Als die evolutie zich verderzet, ziet het er naar uit dat het Porsche-cliënteel straks ook de 100% elektrisch aangedreven versie van de (volgende generatie) Macan zal omarmen. Dezelfde cijfers leren dat slechts iets meer dan een kwart van de nieuwe Porsches bestemd zijn voor de Europese markt. De voornaamste afzetmarkten zijn de VS, China, Azië en het Midden-Oosten waar de merknaam Porsche eerder aan een sportieve SUV wordt gelinkt dan aan een rasechte sportwagen genre 911.