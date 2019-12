Op de laatste editie van de CES in Las Vegas toonde de Schaeffer de Bio-Hybrid, een vervoermiddel dat we in de toekomst steeds vaker in de stad zullen zien. Het zou al vanaf 2020 op de markt komen.

Deze nieuwe categorie van vierwielers krijgen elektrische ondersteuning en werken volgens het principe van de elektrische fietsen die we al kennen. Ze zullen een belangrijke rol gaan spelen in onze steden, die steeds meer verzadigd geraken.

Deze Bio-Hybrid van de Duitse Schaeffer Groep houdt het midden houdt tussen fiets en auto. De Cargo- en de passagiersversie delen hetzelfde modulaire platform en beloven zowel comfort als maximale veiligheid. Dankzij de vier wielen biedt het concept de nodige stabiliteit en dankzij het dak, de voorruit en de koplampen is het voertuig even polyvalent als een kleine auto en is het in elk seizoen inzetbaar. Net als een fiets kan dit voertuig op fietspaden rijden, ook al is het duidelijk breder, wat één en ander complexer maakt. De Bio-Hybrid heeft slechts een derde van de parkeeroppervlakte van een kleine auto nodig en kan hij in de meeste landen zonder rijbewijs of kenteken worden gebruikt. De elektrische motor werkt slechts ondersteunend zoals bij een elektrische fiets tot een snelheid van 25 km/u. De personenversie van de Bio-Hybrid biedt comfortabel plaats aan twee personen die achter elkaar zitten. De Cargo is eveneens beschikbaar in een "pick-up". Wi-Fi, GPS, Bluetooth en 4G worden standaard voorzien. In 2020 zal duidelijk worden of dit voertuigje het productiestadium zal halen.(Belga)