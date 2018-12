Binnengluren in de Skoda Scala

Tegenwoordig wordt de voorstelling van een nieuw model voorafgegaan door een hele teasercampagne waarbij de automerken reeds allerlei details en snufjes van het voertuig onthullen. Dat geldt ook voor de nieuwe compacte berline van Skoda, waarvan het Tsjechische merk nu ook een blik in het interieur gunt.

Op die beelden is een strak getekend interieur met sterke horizontale lijnen en een zwevend scherm in tabletvorm op de middenconsole te zien. Dit sluit aan bij de nieuwe huisstijl van Skoda die meer emotie moet uitstralen en tegelijk meer functionaliteit moet bieden. Op de foto's is de 'Virtual Cockpit' te zien met het digitale dashboard dat samen met het 9,2" grote, centrale aanraakscherm de kern van het infotainmentsysteem van de Scala vormt, waarmee alle boordfuncties intuïtief bediend kunnen worden. De hele layout van het interieur geeft een moderne, vrij sobere en functionele indruk. De volledige onthulling van de Skoda Scala komt er deze week aan. (Belga)