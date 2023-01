Bijzonder wendbaar: Hyundai e-corner system

Met de e-corner-technologie van Hyundai wordt parkeren echt kinderspel voor iedereen.

Op de CES Las Vegas stelde Hyundai een interessant snufje voor dat de wendbaarheid van een auto veel beter maakt. De e-corner-technologie ontwikkeld door Hyundai Mobis Tech laat namelijk toe dat alle wielen van een auto tot 90 graden zwenken, zodat zijwaartse of diagonale bewegingen of ook 360 graden rond de as draaien perfect mogelijk worden.



Vier functies in elk wiel

Dat biedt uiteraard grote voordelen om een auto eenvoudig en precies te manoeuvreren in zeer krappe ruimten. Inderdaad, hiermee kan het lastige parallel parkeren echt kinderspel worden voor iedereen. Deze e-corner-technologie is mogelijk bij een wagen met een elektrische aandrijving, omdat hierbij de elektromotor in het wiel kan worden geïntegreerd en er dus geen rekening gehouden moet worden met aandrijfassen zoals bij een klassieke aandrijving met een brandstofmotor.

Op de CES Las Vegas werd de e-corner-technologie getoond op een prototype op basis van de Ioniq 5, waarbij zowel de aandrijving, de sturing, de demping als de remwerking volledig in elk wiel zijn geconcentreerd. De bedoeling is dit innovatieve concept weldra toe te passen in de productiemodellen, nadat de nodige tests een voldoende betrouwbaarheid en efficiëntie hebben aangetoond.