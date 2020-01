Bijna 150.000 bezoekers op 98e autosalon van Brussel na eerste weekend

De 98ste editie van het Auto-, Motor- en Mobiliteitssalon in Brussels Expo heeft zondagavond, na drie openingsdagen voor het grote publiek, al 149.099 bezoekers over de vloer gekregen. Dat is vernomen van organisator Febiac.

© Belga