Bihr Bikersland is het grootste motorfestival in België met tests van de nieuwste modellen, exposities van klassieke motoren, accessoires en uitrusting, customs en animatie voor jong en oud. De editie van dit jaar is voorlopig nog gepland op 23 en 24 mei op het circuit Jules Tacheny te Mettet.

Alleen Bihr Bikersland biedt bezoekers de mogelijkheid om gratis in reële omstandigheden de nieuwste modellen van het jaar proef te rijden. De grootste merken zijn er aanwezig met allerlei types motoren, van een GT tot een supersport, van een trail tot een chopper. Bihr Bikersland stelt de bezoekers in staat om op één plaats het beste op vlak van de gemotoriseerde tweewieler te ontdekken.

Naast de 'Modern Bikes' presenteert het Festival ook een sectie 'Custom Ride and Drive' waar iedereen uit de customwereld - amateurs en professionals - welkom is. En dat in een speciale omgeving en in een mise-en-scène die volledig gewijd is aan deze artiesten en aan lifestyle-exposanten: barbiers, tatoeëerders, zadelmakers, schilders.

Nooit vergeten, altijd bewonderd. Dat is de sectie 'Classic Bikes' waarin de mooiste motoren van toen centraal staan - de motoren die de eerste jaren van geschiedenis van de motor vorm gegeven hebben. Bihr Bikersland biedt ook een fantastische rondrit die begeleid wordt door het meer dan tien jaar geleden opgerichte Namur Chapter Belgium van de Harley Owners Group (de officiële club van Harley-Davidson) en door de lokale politie. Tenslotte zijn er de vele animaties die van Bihr Bikersland een niet te mankeren gezinsuitstap maken. (Belga)

