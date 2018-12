Betrouwbaar en baanbrekend: Kia geeft het goede voorbeeld

Samen sterker, dat bewijst de Zuid-Koreaanse Hyundai Motor Group. Die is in 1998 ontstaan uit de fusie van Hyundai en Kia en behoort twee decennia later tot de top 5 in de wereld. De budgetmerken zijn uitgegroeid tot kwaliteitsmerken, met een ijzersterke reputatie op het vlak van betrouwbaarheid en baanbrekende technologie. De nieuwe Kia e-Niro is daar een sprekend voorbeeld van.