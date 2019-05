Betaalt BMW-topman Harald Krüger de rekening voor tegenvallende resultaten?

Urbain Vandormael Expert autosector

Na tien vette jaren wordt BMW dit jaar geconfronteerd met tegenvallende resultaten: de verkoop slabakt en de bedrijfswinst daalt. Daardoor maakt het aandeel een slechte beurt op de beurs. Op de aandeelhoudersvergadering van 16 mei in München moet topman Harald Krüger verantwoording afleggen. Van zijn uitleg zal afhangen of zijn contract, dat volgend jaar afloopt, wordt verlengd. Leek dat tot voor kort nog een certitude, dan rijst daar nu plots twijfel over.