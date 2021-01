Aslmaar meer goederen worden online besteld en aan huis geleverd. Dat heeft een positieve invloed op de markt van bestelwagens die de voorbije jaren een stevige groei kende.

De e-commerce kent al enkele jaren een stevige opgang en de coronapandemie heeft de besteleconomie helemaal tot het nieuwe normaal opgetild. Dat vertaalt zich in een groeiend aantal voertuigen van pakjesdiensten op onze wegen. Uit de cijfers van Febiac blijkt dat de inschrijvingen van nieuwe bestelwagens de voorbije jaren een opmerkelijke toename kenden: van 60.000 in 2015 tot meer dan 80.000 in 2019.

In 2020 kon die groeicurve zich niet doorzetten. In sommige sectoren bleef de vraag naar voertuigen groot, onder andere door de groei van e-commerce, maar COVID-19 dwong heel wat bedrijven hun investeringen door te schuiven naar 2021. Ten opzichte van 2019 komen de inschrijvingen van nieuw verkochte bestelwagens 12% lager uit, maar toch is de kaap van 70.000 stuks nog overschreden.

Op iets langere termijn bekeken, valt de groei van de bestelwagenmarkt nog spectaculairder uit. Tussen 2000 en 2020 is het aantal bestelwagens op onze wegen meer dan verdubbeld: van net geen 400.000 tot meer dan 800.000 eenheden op dit moment. Interessant hierbij is dat van dit totaal van 829.416 lichte bedrijfsvoertuigen 91,2% wordt aangedreven door een dieselmotor. In de nieuwmarkt ligt dat percentage zelfs nog iets hoger: 93,1%.

De dieselmotor blijft dus zeer populairin deze transportsector om ook bij zwaardere en beladen voertuigen een minimaal brandstofverbruik te behouden. Daarnaast kozen 990 klanten in 2020 voor een aardgasuitvoering, terwijl ook 446 nieuwe elektrische bestelwagens in het verkeer werden gebracht.

De e-commerce kent al enkele jaren een stevige opgang en de coronapandemie heeft de besteleconomie helemaal tot het nieuwe normaal opgetild. Dat vertaalt zich in een groeiend aantal voertuigen van pakjesdiensten op onze wegen. Uit de cijfers van Febiac blijkt dat de inschrijvingen van nieuwe bestelwagens de voorbije jaren een opmerkelijke toename kenden: van 60.000 in 2015 tot meer dan 80.000 in 2019. In 2020 kon die groeicurve zich niet doorzetten. In sommige sectoren bleef de vraag naar voertuigen groot, onder andere door de groei van e-commerce, maar COVID-19 dwong heel wat bedrijven hun investeringen door te schuiven naar 2021. Ten opzichte van 2019 komen de inschrijvingen van nieuw verkochte bestelwagens 12% lager uit, maar toch is de kaap van 70.000 stuks nog overschreden.Op iets langere termijn bekeken, valt de groei van de bestelwagenmarkt nog spectaculairder uit. Tussen 2000 en 2020 is het aantal bestelwagens op onze wegen meer dan verdubbeld: van net geen 400.000 tot meer dan 800.000 eenheden op dit moment. Interessant hierbij is dat van dit totaal van 829.416 lichte bedrijfsvoertuigen 91,2% wordt aangedreven door een dieselmotor. In de nieuwmarkt ligt dat percentage zelfs nog iets hoger: 93,1%. De dieselmotor blijft dus zeer populairin deze transportsector om ook bij zwaardere en beladen voertuigen een minimaal brandstofverbruik te behouden. Daarnaast kozen 990 klanten in 2020 voor een aardgasuitvoering, terwijl ook 446 nieuwe elektrische bestelwagens in het verkeer werden gebracht.