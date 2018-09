Bestelwagen drieling wordt International Van of the Year

Nu Citroën, Peugeot en Opel sinds kort tot dezelfde groep PSA behoren, is het evident dat tal van modellen gemeenschappelijk worden ontwikkeld. Toch hebben de drie constructeurs een eigen marketing en proberen ze mits een merkspecifieke branding het verschil te maken met de technisch identieke zustermodellen. Met het gemeenschappelijk winnen van deze prijs lijken de verschillen echter plots een stuk kleiner.

De bestelwagen bestaat in twee koetswerklengtes en werd vooral bekroond omwille van zijn ruime en praktische interieurinrichting. Bovendien kan hij rekenen op infotainment en veiligheidsuitrusting die vergelijkbaar is met die van een personenwagen. Tot slot wordt ook aan het comfort van de professionele bestuurder gedacht die vaak lange dagen aan het stuur van deze bedrijfswagen moet doorbrengen. Zo is er bijvoorbeeld - afhankelijk van de motorisatie - ook een automatische versnellingsbak beschikbaar.(Belga)