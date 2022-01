Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Publiek laden is niet zoals brandstof tanken, waarbij je met de courante betaalmiddelen (contanten, debet- en kredietkaarten, tankkaarten, mobiele apps) voor je energie kunt betalen.

De oorzaak ligt bij het feit dat de laadpaalmarkt erg versnipperd is. Niet alleen lokale energieleveranciers, maar ook aardoliebedrijven, retailers en heel wat onafhankelijke spelers nestelen zich op deze snel ontwikkelende markt. In West-Europa alleen al gaat het om honderden verschillende spelers.

Elk laadpaalnetwerk komt met zijn eigen betaalsysteem en zijn eigen tarieven, maar gelukkig bestaan er roamingovereenkomsten, net als bij gsm-operatoren. Hoeveel je betaalt voor je laadsessie, hangt af van de gekozen formule. In sommige gevallen moet je een betalend abonnement afsluiten. Een handige pas die je in Europa toegang geeft tot ruim 250.000 openbare laders, is die van Plugsurfing.

