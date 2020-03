In maart 1895 leverde Benz & Cie - de voorloper van het actuele Daimler Buses - zijn eerste bus met een verbrandingsmotor.

Deze reisbus verzorgde een regelmatige verbinding tussen de Duitse steden Siegen, Netphen en Deuz. In die periode was dat revolutionair want tot dan toe werden de voertuigen om mensen gezamenlijk te transporteren door paarden getrokken. Er bestonden ook al bussen met een stoommotor. In de bus met verbrandingsmotor was plaats voor 8 passagiers. De motor was een 2,9 liter grote ééncilinder die achteraan werd ingebouwd en voorzien was van een staand vliegwiel. De motor leverde een bescheiden vermogen van 5 pk en werd gekoeld door water te laten verdampen op de buitenmantel van de verbrandingskamer. Via een batterij werd de hoogspanningsontsteking gevoed. Op het dak van de bus was een imperiaal voorzien voor bagage en langs de flanken werden reservewielen met rubberbanden voorzien. Moderne bussen van Mercedes-Benz worden aangedreven door een elektrische motor die door batterijen of zelfs een brandstofcel wordt gevoed en de grootste exemplaren kunnen tot 191 passagiers vervoeren. (Belga)

